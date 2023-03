'Selective Outrage', o novo espetáculo de Chris Rock, que foi transmitido ao vivo no fim de semana passado na Netflix, continua a dar que falar.

O comediante abordou os mais diversos assuntos que marcam a atualidade, entre eles, as acusações de racismo que foram feitas por Meghan Markle e o príncipe Harry contra a realeza.

Chris acusa toda a gente envolvida de "tentar ser uma vítima", acrescentando que não acreditou quando Meghan disse na entrevista a Oprah que "não fazia ideia do quão racista" a família real seria.

"É a família real! Ela não pesquisou esses filhos da p*** no Google? Do que é que raio ela está a falar, não sabia?", questiona o humorista. "É a família real! Eles são os racistas originais!", atira.

Rock considerou que as queixas da duquesa de Sussex não eram válidas. "Porque ela queixou-se, fiquei do género, 'de que merda ela está a falar?'. 'Eles são tão racistas que queriam saber o quão escura seria a pele do meu filho'", recordou Chris. "Isso não é racista, porque mesmo as pessoas negras querem saber o quão escura vai ser a pele dos filhos", nota.

O performer admite ainda que percebe o "dilema" de Meghan, enquanto "rapariga negra a tentar ser aceite pela família do marido branca", mas acrescentou que "não é tão difícil como uma rapariga branca a tentar ser aceite pela família negra do companheiro". "Isso sim, essa merda é que é difícil", brincou.

"Se és negro e queres ser aceite pela família do teu companheiro, então precisas de casar com uma Kardashian, porque eles aceitam toda a gente. A Kris Jenner é como se fosse a Estátua da Liberdade", completa.

