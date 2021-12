A família de Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger está prestes a aumentar. O casal está à espera do segundo bebé em comum, como várias fontes confirmaram à People.

Novidade que chega depois de terem dado as boas-vindas à filha Lyla Marie em agosto do ano passado. O ator é também pai de Jack, de nove anos, fruto do casamento anterior com Anna Faris.

De lembrar também que Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger estão casados desde junho de 2019.

