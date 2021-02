Chris Noth, o eterno Mr. Big na série 'Sexo e a Cidade', não vai entrar na nova produção, 'And Just Like That', que dá continuidade à clássica série da HBO.

Além de Kim Cattral, avançou o Page Six, Chris será outra grande ausência no leque de dez episódios cujo anúncio deixou os fãs da série em êxtase.

Recorde-se que Noth dava vida ao galã que conquistou o coração da personagem principal, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

