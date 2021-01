'And Just Like That' será exibida na HBO Max.

Os fãs de 'Sexo e a Cidade' têm motivos para sorrir. Este domingo, dia 10, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis partilharam o teaser de 'And Just Like That' - a continuação da série na HBO Max. A proposta irá contar os desafios por que Carrie, Miranda e Charlotte passaram para se adaptarem às mudanças trazidas pelos 50 anos de idade. Kim Cattrall, que deu vida a Samantha anteriormente, será a única das quatro atrizes a não participar no projeto devido aos desentendimentos com Sarah Jessica Parker.