Os artistas já estão a fazer os possíveis para dar força a todos os que se encontram em casa a protegerem-se e a prevenirem a propagação do novo coronavírus. As redes sociais têm sido o palco de muitos cantores, que fazem questão de mostrar aos fãs que estão com eles nesta luta.

Foi por isso que Chris Martin decidiu também surpreendeu os seguidores com um pequeno concerto em direto, a partir do seu lar, que demorou meia hora.

Inicialmente, a ideia era que todos os membros da banda, Coldplay, estivessem presentes neste direto, mas tal não foi possível por causa da pandemia de Covid-19 e de estarem em países diferentes.

Por isso, foi o vocalista da banda foi o protagonista deste momento e interpretou excertos de alguns temas do grupo, entre eles 'A Sky Full of Stars', 'Trouble' ou 'Viva La Vida'.

Veja o momento na íntegra no publicação abaixo:

