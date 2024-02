Miguel Ángel Muñoz viajou para a Austrália e está a viver uma experiência única. O ator foi "muito bem recebido" por Elsa Pataky, como destacou numa publicação no Instagram, e já foi "salvo" por Chris Hemsworth.

Isto porque o ator de 'Un Paso Adelante' teve um pequeno episódio com uma cobra que subiu para a sua cabeça, mas Chris Hemsworth conseguiu tirar-lhe o animal.

"Chegas a Byron Bay e a minha querida Elsa Pataky é uma ótima anfitriã, faz com que todos te tratem com muito carinho, até as cobras", começou por dizer Miguel Ángel Muñoz na legenda de um vídeo que publicou no Instagram e onde mostra a cobra na sua cabeça.

"Graças a Deus, o Chris Hemsworth estava perto e salvou-me", contou de seguida. Veja o vídeo na galeria.

