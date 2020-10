Chris Hemsworth gravou um vídeo onde surge a meditar debaixo de água, numa piscina, mas não foi o único protagonista. As imagens contaram ainda com uma participação especial de um dos filhos gémeos, Sasha e Tristan, de seis anos.

Inicialmente, o ator senta-se de pernas cruzadas e com as mãos juntas, no fundo da piscina. "É só comigo que está a ficar cada vez mais difícil encontrar um lugar onde possas ficar longe de tudo, onde possas estar simplesmente? Bem, vamos encontrar esse lugar juntos. Feche os olhos. Não respire porque está debaixo de água. Imagine que está num lugar muito, muito longe", começa por narrar o artista no vídeo.

De repente, o filho aparece a nadar e Chris acena para este sair de cena e diz, na narração: "Aqui não há distrações. Nada para quebrar a tua calma. Ninguém a exigir a tua atenção".

O menino aproxima-se do pai e este empurra-o para que o deixe sozinho. "Simplesmente afaste as preocupações até que sejas apenas tu, os teus pensamentos", continua o ator, acrescentando ainda que se alguém interromper a "tranquilidade", dá-se apenas "um empurrãozinho".

"Somos só tu e eu. Deus, e este miúdo. Ok, talvez tentemos isto outra vez", concluiu.

Um divertido vídeo que pode ver abaixo:

