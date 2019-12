Chris Brown começou a semana a espalhar amor nas suas redes sociais. O cantor publicou uma fotografia encantadora onde mostra o filho recém-nascido a dormir no seu colo.

Aeko Catori Brown, fruto do relacionamento com Ammika Harris, encanta há um mês a vida de Chris Brown e agora também os seus seguidores do Instagram.

A acompanhar a publicação, que apaixonou os internautas, o músico colocou o emoji de um coração.

