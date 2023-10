Chris Brown está a ser acusado de ter espancado brutalmente um homem numa discoteca em Londres, no passado mês de fevereiro.

A ação judicial foi interposta no dia 26 de outubro e no documento, ao qual a People teve acesso, é possível ler que a alegada vítima, de seu nome Abe Diaw, garante que o cantor o atingiu no rosto com uma garrafa de tequila.

A revista adianta ainda que Diaw diz ter ficado inconsciente depois das agressões e que, ainda assim, foi pontapeado durante mais 30 segundos.

A suposta vítima sublinha que as agressões o deixaram com graves danos, quer a nível físico como emocional.

Leia Também: A reação de Selena Gomez quando o nome de Chris Brown se ouviu nos VMA