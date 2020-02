António Calvário, de 81 anos, foi este sábado o convidado especial de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição'

Depois de passar em revista os momentos que marcaram a sua vida e, claro, a sua incrível carreira no mundo espetáculo, onde brilha há já 61 anos, o cantor e ator recordou um momento traumático em que achou que poderia estar à beira da morte.

António viajava de Ílhavo, Aveiro, para Lisboa quando um dos pneus do seu carro rebentou. Perdendo o controlo do carro, este acabou por cair na ria e ir ao fundo.

"Chorei que nem uma criança dentro daquele carro, pensei que ia morrer", recorda.

"Foram momentos terríveis. Cheguei a sonhar com isso", acrescenta, referindo que depois de alguns minutos debaixo de água abriu a janela do carro e conseguiu sair pelo próprio pé. Ao nadar percebeu que não estava muito fundo, colocou-se em cima do capot do carro e pediu ajuda a quem passava na estrada.

Apesar de ter escapado sem nenhum ferimento, estes foram momentos de grande tensão que ainda hoje, quando vê acidentes semelhantes, o afligem.

