Sara Pinto conversou com Maria Cerqueira Gomes no 'Conta-me', entrevista que vai ser transmitida no sábado, 26 de março.

Foi divulgado no Instagram um pequeno vídeo da entrevista de Sara Pinto no programa 'Conta-me', da TVI, onde a jornalista fala do ataque à maternidade de Mariupol, na Ucrânia. "Estava de folga nesse dia, era o José Alberto que estava a fazer o jornal. Eu estava em casa a ver o jornal e chorei do início ao fim. Fiquei na dúvida de como é que eu reagiria se fosse que a estar ali a fazer o jornal", começou por desabafar durante a conversa com Maria Cerqueira Gomes. "Consegui identificar-me naquelas mulheres grávidas que estavam em trabalho de parto, que estavam a ser bombardeadas ao mesmo tempo. Consegui colocar-me no lugar delas e foi horrível. E sinto muito mais isso agora, depois de ter sido mãe", completou. De recordar que Sara Pinto foi mãe pela primeira vez em 2020, de um menino que se chama Vasco. A pivô está grávida pela segunda vez. Leia Também: TVI revela a próxima convidada do programa 'Conta-me'