Já é conhecida a próxima convidada do programa 'Conta-me', da TVI. Maria Cerqueira Gomes entrevista a jornalista Sara Pinto, tal como revela a estação em nota enviada à imprensa.

A jornalista da TVI, recorde-se, está atualmente grávida do segundo filho. A maternidade, a vida pessoal e o seu percurso no jornalismo serão os temas em destaque na entrevista.

O programa 'Conta-me' com Sara Pinto vai para o ar no próximo sábado, dia 26, depois do 'Jornal da Uma'.

Confira a galeria para ver as imagens registadas no momento em que Maria Cerqueira Gomes conversou com a jornalista.

Leia Também: Jornalista da TVI, Sara Pinto, está grávida do segundo filho