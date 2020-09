Esta sexta-feira, dia 4, Fátima Lopes presenteou os seus fãs das redes sociais com uma fotografia na qual mostra o seu lado com 'amante de bricolage'. Na sua conta de Instagram, a apresentadora publicou o momento em que surge de martelo na mão e pronta para pôr mãos à obra.

"É para partir, é para partir!", brincou na legenda da publicação que não deixou ninguém indiferente.

Na imagem Fátima surge com um visual já outonal, neste caso, umas calças amarelas conjugadas com uma camisola escura. Um look elegante e que evidenciava a sua boa forma física.

