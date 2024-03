Chiara Ferragni afirmou que vai processar o jornal italiano L'Espresso. Em causa está o facto de a publicação ter feito esta quinta-feira, dia 7, capa com uma fotografia da empresária na qual esta aparece com os olhos e a boca pintados, assemelhando-se ao personagem 'Joker', da DC Comics.

Abaixo da imagem pode ler-se "Ferragni Lda. O lado obscuro de Chiara". A reportagem está relacionada com o escândalo em que a influenciadora se viu envolvida no final do ano, tendo sido acusada de prática comercial desleal, devido a uma campanha de beneficência.

Nas suas stories no Instagram, Chiara publicou um vídeo onde se mostrava desagrada pela forma como foi retratada na capa do jornal.

"Queria agradecer porque recebi centenas de mensagens sobre a 'belíssima' capa feita. São dias verdadeiramente difíceis por várias razões, mas, de verdade, vocês ajudam-me muito, estão sempre próximos e isso não passa em branco", afirmou a influenciadora digital.

Apesar de se estar a separar do marido, Fedez, com quem tem dois filhos, também ele saiu em defesa da agora ex-companheira.

De recordar que no final do ano passado, Ferragni foi acusada de ter lucrado injustamente com as vendas de uma versão do popular bolo de Natal italiano 'pandoro', que teria fins de caridade.

