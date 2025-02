Chiara Ferragni viu o seu nome (novamente) envolvido numa polémica depois da divulgação de alegadas traições por parte do ex-marido, Fedez, quando ainda estavam casados.

Com quase 30 milhões de seguidores na sua página de Instagram, uma vez que é uma das influenciadoras digitais mais famosas do mundo, as suas partilhas na rede social diminuíram desde que veio a público que o rapper teria uma vida dupla com outra mulher.

No meio do turbilhão, Ferragni partilhou uma mensagem enigmática: "Duas pessoas vulneráveis sempre encontrarão uma maneira de conectar".

Ao escrever estas palavras, Chiara deixou os fãs a questionar a quem se estaria a referir.

Há também a possiblidade de se ter inspirado numa das cenas da série Shrinking, da Apple TV+.