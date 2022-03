Têm sido dias de grande preocupação e de um misto de emoções para a família de Chiara Ferragni. Fedez, o companheiro da digital influencer italiana, foi recentemente diagnosticado com um tumor neuroendócrino raro no pâncreas e submeteu-se a uma cirurgia.

Contudo, a família viveu também a felicidade de celebrar o 4.º aniversário de Leo, o filho mais velho do casal.

Depois da sua ausência ser notada nas redes sociais, a empresário partilhou com os fãs um desabafo no qual contou como tem vivido os últimos dias.

"Esta foi praticamente a nossa semana após o diagnóstico do Fedez e antes da cirurgia: tirámos um tempo das redes sociais, passámos o máximo de tempo possível com as crianças, fizemos muitas visitas e exames, fizemos caminhadas, comemos gelado num banco, ele passou algum tempo com os seus amigos mais próximos, gravou algumas músicas (ele fez e eu ouvi), dormiu com o Leo na nossa cama (ele costuma dormir no quarto dele) e comemorou seu 4.º aniversário. A maior parte desse tempo parecia um borrão: era como se o tempo tivesse parado e eu estava com medo como nunca tinha tido antes de que algo mau pudesse ter acontecido. Obrigada vida por mudares as coisas para melhor", escreveu.

O desabafo de Chiara Ferragni acompanhou uma sequência de imagens que pode ver na galeria.

