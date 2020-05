Cher completou 74 anos de vida esta quarta-feira, 20 de maio, e como prenda de aniversário, foi surpreendida pela família e amigos com uma festa à porta de sua casa. Curiosamente, a celebração das 74 primaveras teve como temática… o distanciamento social.

Reporta o portal Sage Six que os dez convidados surpresa utilizaram, todos eles, máscaras e luvas para prevenir o contágio ou propagação do novo coronavírus. “Espero que tenhamos feito tudo bem. Não é fácil, existe um turbilhão de coisas que sempre nos habituámos a fazer e que, agora, simplesmente não as podemos fazer”, escreveu a artista na sua conta do Twitter.

Os fãs da cantora deliraram com a notícia e aplaudiram a iniciativa da família e amigos. “Espero que tenhas tido um dia feliz. Aqui por casa também comemos um queque em tua homenagem”, escreveu um dos seguidores. “Espero que esteja tudo bem. Por aqui também celebrámos o teu aniversário em casa e em segurança”, acrescentou outro.

“Não tenho palavras para vos agradecer a todos pelo vosso apoio e por aquilo que fizeram por mim”, agradeceu por fim a cantora.

Leia Também: Foi assim que Harry e Meghan celebraram o 2º aniversário de casamento