Eden Hazard surpreendeu tudo e todos ao anunciar, no passado dia 10 de outubro, o fim da sua carreira nos relvados. A notícia tem merecido muito destaque na imprensa desportiva e até há quem opte por recordar histórias antigas que envolvem o agora ex-atleta.

Matt Law, jornalista do Telegraph, contou no podcast 'London is Blue' um episódio caricato sobre os primeiros tempos de Hazard no Chelsea, para onde este se transferiu em 2012.

Perto de Stamford Bridge, estádio do clube londrino, existia uma pequena banca de hambúrgueres à qual o então jogador recorria com frequência, dado que era solução mais prática e rápida para não escapar uma refeição.

Dessa forma, um representante do Chelsea abordou os proprietários deste espaço no sentido de proibir a venda de hambúrgueres ao jogador belga, segundo relatou Matt Law.

Hazard, importa sublinhar, foi várias vezes apontado como "preguiçoso", tanto em campo como fora dele.

Vale lembrar que Eden Hazard, agora com 32 anos, atuou pelo Lille, Chelsea e Real Madrid

Ouça aqui o episódio completo do podcast 'London is Blue'.