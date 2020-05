Manuel Luís Goucha rumou a Lisboa no dia 15 de março para assumir sozinho o comando do programa 'Você na TV', da TVI. Em tempos de pandemia de Covid-19, e com o país ainda em estado de emergência, o marido do apresentador, Rui Oliveira, não o acompanhou e ficou a viver no monte de ambos, no Alentejo.

Seguiram-se, por isso, dois meses em que o casal esteve afastado fisicamente.

Com as saudades a aumentarem cada vez mais, e com o abrandar das restrições em relação às medidas de prevenção da Covid-19, o apresentador rumou ao Alentejo este fim de semana para o tão aguardado reencontro.

Nas redes sociais, Goucha partilhou imagens do primeiro almoço a dois.

