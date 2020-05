Cristina Ferreira, Dânia Neto ou Pimpinha Jardim foram algumas das celebridades a dividir com os fãs as primeiras imagens do fim de semana.

O sábado começou com sol em quase todo o país e temperaturas de primavera a convidar a uma manhã cheia de atividade para aproveitar da melhor forma o dia de sol. E foi precisamente o que fizeram o famosos portugueses. Entre passeios na praia, caminhadas com os filhos ou mergulhos na piscina, não faltou atividade na vida das celebridades. Cristina Ferreira, Dânia Neto ou Pimpinha Jardim foram algumas das celebridades a dividir com os fãs as primeiras imagens do fim de semana. Veja todas as imagens na galeria!













