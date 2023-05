Há mais uma polémica a dar que falar no Brasil. Uma vez mais, a situação aconteceu num programa de televisão e foi, depois, tornada viral nas redes sociais.

O chef de cozinha Esdras de Lúcia participou no 'Vida Melhor' e por lá apresentou uma receita. Durante esse tempo foi diversas vezes interrompido pela apresentadora Claudia Tenório, que a dada altura faz mesmo algumas expressões que estão a ser encaradas como desdém.

Já no TikTok, depois de ter saído do programa, Esdras de Lúcia mostrou-se indignado pela forma como foi recebido no canal e reuniu diversos momentos para reforçar a ideia de que foi destratado.

"Foi uma sensação horrorosa. Ela não só queria dar-me uma aula, como não teve paciência nenhuma comigo em direto. Por mais que eu falasse, parecia que ela não me ouvia", começou por dizer, explicando depois que a receita em causa era direcionada para os espectadores diabéticos.

"Ela fez parecer que a receita era horrorosa, como se fosse fácil ser diabético. Já não basta todo o sofrimento que os diabéticos passam com a sua comorbidade, ainda ter que assistir uma pessoa absolutamente arrogante e impaciente desdenhar de alguém que está simplesmente a tentar passar uma receita simples é absolutamente inaceitável", disse ainda Esdras de Lúcia. Veja abaixo o vídeo.

Leia Também: Tiago Ginga 'ataca' Zé Lopes: "Maior lambe botas da televisão portuguesa"