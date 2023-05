Uma situação, diversas opiniões. Há um novo vídeo de Ben Affleck e Jennifer Lopez a gerar muitos comentários nas redes sociais - e todas as pessoas parecem pensar de forma distinta.

Nesta filmagem, o ator surge com um semblante carregado enquanto abre a porta do carro à companheira. No final, fecha a mesma com alguma agressividade.

Embora seja impossível perceber o que deixou Affleck neste estado, os cibernautas apressaram-se a procurar formas de justificar o sucedido.

Se há quem acredite que o aborrecimento tem que ver com a companheira, há ainda quem considere que em causa está o facto de Ben, nesse preciso momento, estar a ser filmado e fotografado pelos paparazzi.

Por outro lado, há ainda quem prefira destacar o "cavalheirismo" do artista pelo facto de este ter aberto a porta à companheira e de a ter fechado de seguida.

Veja abaixo algumas das partilhas que estão a ser feitas no Twitter a propósito do tema.

Leia Também: Jennifer Lopez revela que pede conselhos de 'moda' a Ben Affleck