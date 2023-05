Jennifer Lopez esteve no 'Live with Kelly and Mark' e confessou que pede conselhos ao marido, Ben Affleck, sobre looks antes de ir para um evento.

"Ele não vem às provas ou algo assim", explicou a cantora, que se casou com Ben no ano passado.

"Mas, se estou a vestir-me e vamos para uma passadeira vermelha ou algum grande evento, pergunto: 'O que achas? Este ou este? Gostas desse ou deste?' Coisas assim", contou depois, acrescentando também que nem sempre usa a escolha do marido.

"Às vezes ele brinca comigo e diz: 'Onde é que está o resto da camisa?'", partilhou ainda Jennifer Lopez.

Leia Também: Jennifer Lopez posa com a irmã mais nova na 'afterparty' da Met Gala