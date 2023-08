À semelhança do que é habitual nesta altura do ano, Júlia Pinheiro rumou até ao sul do país para recarregar baterias e aproveitar as suas férias. Esta quarta-feira, 9 de agosto, a apresentadora da SIC partilhou uma fotografia dos dias marcados por momentos de descanso.

No retrato, que poderá ver na publicação de seguida, a comunicadora surge bastante descontraída, com um chapéu de palha, à sombra de uma árvore.

"Aguardei o almoço sabendo que me irariam mimar. Magnífico repasto pelas mãos do chefe das Conversas se Alpendre. Obrigada, Marta Guevara a melhor anfitriã do Algarve", notou na legenda da publicação.

Ora veja:

