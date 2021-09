Apesar dos rumores sobre um alegado romance depois de nos últimos meses terem sido vistos em vários encontros, em Nova Iorque, Channing Tatum e Zoë Kravitz não posaram juntos na Met Gala.

Ambos passaram pela passadeira vermelha do evento, mas não estiveram ao lado um do outro.

De acordo com o Page Six, há até rumores sobre terem chegado separadamente à Met Gala 2021.

Primeiro foi o ator, de 42 anos, quem subiu os degraus do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, com um elegante smoking clássico da Versace. Esta foi a primeira vez que Channing Tatum marcou presença no evento.

Por sua vez, Zoë Kravitz destacou-se com um vestido transparente da Yves Saint Laurent.

Veja algumas imagens na galeria.

