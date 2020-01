Depois de terem deixado os fãs destroçados com a notícia do término, em dezembro, Jessie J e Channing Tatum decidiram que a entrada do novo ano seria uma boa oportunidade para darem uma segunda chance ao amor.

Após serem apanhados várias vezes juntos, esta semana foi finalmente confirmada a reconciliação.

Felizes nesta fase, o casal já não esconde que está de novo unido e o ator fez questão de espalhar amor nas redes sociais com a primeira foto de ambos desde que estão juntos novamente.

A imagem mostra os artistas com adereços de unicórnio, divertidos antes de um concerto de Jessie J. "Vou ver este unicórnio cantar esta noite", afirmou Tatum na legenda.

