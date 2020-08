A pequena Marli Grace esteve de parabéns no fim de semana. A menina completou um ano no passado sábado, 29 de agosto, data que o pai 'babado', Chance the Rapper, assinalou no Instagram.

Ao lado de uma fotografia da filha mais nova, Chance the Rapper escreveu: "Feliz primeiro aniversário, minha filha. Aprendi muito sobre a paternidade contigo. [...] Que Deus abençoe este aniversário e todos os outros, pois Ele é o teu Pai para sempre".

Recorde-se que o artista e a mulher, Kirsten Corley Bennett, são ainda pais de Kensli, de quatro anos.

Leia Também: Lea Michele celebra 1.º aniversário com o filho. A foto amorosa de ambos