Chadwick Boseman tirou dinheiro do seu próprio salário para pagar a Sienna Miller no filme '21 Bridges'. A estrela de 'Pantera Negra' - que morreu no passado mês após uma batalha contra o cancro - ocupou o cargo de produtor na trama.

Segundo a imprensa internacional, Chadwick não só intercedeu por Sienna, como garantiu que a sua contratação iria ser sustentável financeiramente ao assegurar ele mesmo parte do pagamento do seu salário.

"Ele produziu '21 Bridges' e foi muito ativo em me querer lá", afirmou a atriz em entrevista à revista Empire. "Era fã do meu trabalho, o que era incrível, porque [o sentimento] era recíproco", acrescentou.

"Ele entrou em contacto comigo, falou-me do filme, e foi numa altura em que não queria trabalhar mais. Tinha trabalhado muito e estava exausta, mas depois quis trabalhar com ele", confidencia.

Sienna revela ainda que o orçamento exigido para o filme já era bastante avultado, pelo que na altura não conseguiam cobrir o pagamento que esta pedia. "O Chadwick acabou por me doar parte do seu próprio salário para chegar ao valor que eu tinha pedido. Disse que eu merecia ser paga", completa.

Nessa altura, Miller confessa que ficou impressionada com a generosidade e respeito do ator. Isto já para não falar que esta atitude, na sua perspetiva, deveria servir de exemplo para a indústria do cinema.

"Esse tipo de coisas simplesmente não acontecem", finalizou.

Leia Também: Chadwick Boseman enterrado perto da sua terra natal