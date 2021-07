Um dia depois do aniversário, Diana Chaves recorreu ao Instagram para falar deste dia especial.

A apresentadora da SIC completou 40 anos no domingo, 11 de julho, uma data que foi celebrada junto do companheiro, César Peixoto, com muitas "surpresas".

"40 e 1 dia… e muito feliz!!! Só para dizer que ontem não vim aqui porque este rapaz (também ele quarentão) me proporcionou um dia lindo, cheio de surpresas e muito amor", começou por dizer aos seguidores.

"Obrigada, meu amor mais lindo. Obrigada a todos os que me enviaram mensagem. E obrigada também à nossa equipa 'Casa Feliz', hoje continuou a festa e os mimos", completou.

De destacar que César Peixoto assinalou este dia especial no Instagram. Ao lado de uma fotografia da apresentadora, escreveu: "Parabéns, meu amor. 40 aninhos".

