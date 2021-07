Diana Chaves completa este domingo, dia 11 de julho, 40 anos de vida. Uma data particularmente especial, que o companheiro televisivo e amigo João Baião não deixou passar em branco.

Na sua conta oficial e Instagram, o apresentador dedicou a Diana uma mensagem calorosa onde se mostra um profundo admirador da sua personalidade e carácter.

"A Diana hoje comemora mais um aniversário e merece toda a felicidade", começa por ler-se na publicação.

"Este ano tem sido diferente, difícil, com bons desafios e algumas surpresas boas. Uma das melhores tem sido conhecer e privar com esta Mulher maravilhosa. A Diana é linda, todos sabemos, mas a essência da sua beleza vem de dentro, da sua simplicidade, da honestidade, a Diana é genuinamente bem formada", continua Baião, que trabalha ao lado da atriz e apresentadora no programa matutino da SIC - 'Casa Feliz'.

"Uma excelente companheira de trabalho, já imprescindível na minha vida. Gosto muito muito da Diana. Vamos festejar este dia como todos os dias da nossa Diana", termina.

