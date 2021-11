César Mourão divertiu os seguidores, na manhã desta quinta-feira, ao partilhar um episódio que viveu com um fã que o abordou na rua.

Habituado aos mesmos comentários, o comediante apreciou a irreverência do homem que lhe pediu uma foto.

"'Granda Mourão'. 'Oh Sérgio Mourão'. 'Granda Maluco. São algumas das coisas que me dizem. Este senhor disse: 'Eh pá, não consigo sair do carro para tirar uma foto contigo, tira-me tu a mim…'", contou.

"Cá está ela", rematou, mostrando a imagem do fã. Ora veja.

