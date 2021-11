A semana começa da forma mais especial para César Mourão. Martim, filho do humorista, completa esta segunda-feira o 3.º aniversário, uma data que o 'pai babado' destacou nas redes sociais logo ao início do dia.

"Chegou aos 3 o meu putooooo", escreveu na legenda imagem do menino.

Recorde-se que Martim nasceu do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão. Em outubro de 2020 o casal deu as boas-vindas ao segundo filho em comum, Xavier.

O comediante é ainda pai de Mariana, de 12 anos, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: "Ardeu a minha segunda cozinha no Meco", diz César Mourão sobre incêndio