César Mourão voltou a surpreender os que o seguem no Instagram com mais um momento carinhoso do filho mais novo, o pequeno Martim, de um ano.

Esta quinta-feira, o apresentador publicou um vídeo do menino em que o mesmo aparece a 'tocar' piano.

"Marthoven", apenas escreveu na legenda do vídeo, juntando, na brincadeira, o nome do filho com o do compositor Ludwig van Beethoven.

