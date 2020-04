É mesmo caso para dizer que César Mourão não poderia ser um pai mais 'babado'. O comediante tem aproveitado os dias de isolamento para desfrutar da companhia dos filhos, sobretudo do mais novo, o pequeno Martim, de um ano, fruto do seu relacionamento com Joana Lousão.

Na sua conta de Instagram, o humorista tem vindo a partilhar com os seus seguidores vários retratos do menino, todos eles cheios de ternura.

Importa realçar que César prepara-se para ser pai pela terceira vez, uma vez que a companheira está grávida. Este é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de um anterior relacionamento.

