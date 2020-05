O apresentador surpreendeu os que o seguem no Instagram com novas imagens ternurentas do menino.

César Mourão tem vindo a 'presentear' os fãs com algumas imagens do filho mais novo, o pequeno Martim, de um ano. Ainda esta terça-feira, dia 4, o apresentador mostrou um novo vídeo carinhoso do mesmo. Durante um passeio, César Mourão gravou o menino a responder-lhe e a chamar "pai". Um momento que encheu o coração do pai 'babado' e que não passou despercebido aos olhos de muitos seguidores. "Que delícia", "que fofo" e "adoro", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentário. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: César Mourão vai ser pai pela terceira vez Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.