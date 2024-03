César Mourão é um dos artistas que têm o seu nome na calçada da Praça da Alegria, na freguesia de Santo António, em Lisboa.

Um tributo que o artista fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram neste Dia Mundial do Teatro, que se celebra esta quarta-feira, dia 27 de março.

"Muito me honra ter sido homenageado no chão da Praça da alegria pela junta de freguesia da Santo António na pessoa do sr. presidente Vasco Morgado. Parabéns a todos os meus colegas atores e técnicos e ao calceteiro por não se ter enganado e ter escrito Sérgio", escreveu.

