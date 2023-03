Uma fotografia partilhada por César Mourão está a levar o humorista a ser comparado com Lula da Silva. O Fama ao Minuto explica-lhe a situação.

A imagem que gerou toda a situação foi publicada pela estrela da SIC na semana passada e na mesma pode ver-se César a tocar viola numa praia do Rio de Janeiro, no Brasil.

No Twitter, foi partilhada este registo com a frase "Lula da Silva no Rio de Janeiro em 1970" e, rapidamente, o rumor ganhou forma.

Hoje, dia 8 de março, César voltou ao Instagram para dar conta do sucedido.

"Corre no Twitter, Portugal e Brasil que este é o Lula em 1970. Na verdade sou eu, que tenho os dedos todos, o que parecendo que não, para tocar violão ajuda", brincou o humorista, fazendo referência ao facto de Lula não ter um dos dedos de uma das mãos.

