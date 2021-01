A 63.ª cerimónia da entrega dos prémios Grammy de 2021, que estava agendada para o dia 31 de janeiro, foi adiada devido à pandemia da Covid-19, como já tinha sido destacado.

No entanto, agora sabe-se que evento irá ser realizado a 14 de março, como foi revelado através de um comunicado enviado ao New York Post.

A gala foi "reagendada para ser transmitida no domingo, dia 14 de março de 2021", depois da organização ter falado com alguns especialistas por causa da pandemia, explica a nota.

O aumento dos casos da Covid em Los Angeles, "com os serviços hospitalares sobrecarregados, as unidades de cuidados intensivos a atingir a sua capacidade máxima e as novas orientações do governo", concluíram que adiar o evento era a melhor decisão.

"Nada é mais importante do que a saúde e a segurança da nossa comunidade musical e das centenas de pessoas que trabalham incansavelmente na produção do espetáculo. Queremos agradecer a todos os talentosos artistas, à equipa, aos nossos fornecedores e especialmente aos indicados deste ano pela compreensão, paciência e vontade de trabalhar connosco", lê-se ainda na nota.

Recorde-se que no ano passado foi Billie Eilish a grande estrela, tendo levado para casa quatro prémios das principais categorias. A jovem cantorabateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias.

