Céline Dion esteve presente no evento ‘City Of Hope Spirit of Life Gala’, em Los Angeles, na passada terça-feira, e falou sobre a doença que enfrenta.

A cantora apareceu de surpresa, para apresentar um prémio entregue ao CEO da empresa AEG, pela sua filantropia e esforços no que diz respeito à pesquisa contra o cancro.

"Esta é a primeira vez que subo a um palco desde que estive naquela torre. Eu tenho saudades disto", afirmou.

A cantora mostrou-se feliz por marcar presença nesta noite tão especial. "Eu sei que nas nossas vidas maravilhosas, cheias de alegria e amor, também podemos ser apresentados a grandes desafios [...] Para muitos de nós que passam por isso, que alegria é reunirmo-nos com todos nesta sala para fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar a espalhar a esperança."

Céline Dion foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida em 2022.