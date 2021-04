O álcool pode fazer as pessoas comportarem-se de maneira estranha, e os famosos não são exceção. No entanto, em vez de partilharem demais, chorarem ou dançarem embaraçosamente, estas estrelas deixaram a raiva falar mais alto e acabaram envolvidas com confrontos. Em alguns casos, celebridades quase foram mortas e algumas foram até presas.

Clique nesta galeria para ficar a conhecer algumas das histórias mais interessantes de conflitos e discussões em bares de celebridades.

