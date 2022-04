A fama e a fortuna não nos tornam imunes às consequências. Na verdade, esta lista sugere que nos tornam mais suscetíveis a ter problemas!

As celebridades são famosas por aldrabarem nos impostos, mas a questão vai muito além disso. O vício parece ser um fator de alto risco que vem com a pressão da fama, e isso pode levar as pessoas por um caminho sombrio. Algumas destas celebridades cumpriram penas consideráveis por crimes violentos.

O caso mais recente diz respeito a Jussie Smollet, ator de 'Empire', que em janeiro de 2019 terá supostamente criado um falso crime de ódio que envolvia alegações racistas e homofóbicas, incluindo um laço sendo colocado à volta do seu pescoço. Em poucos dias a história começou a ser revelada e apenas mais de três anos depois, a 10 de março de 2022, Smollet foi condenado a passar 150 dias na prisão, mais 30 meses de liberdade condicional e multa de 25 mil dólares, sendo ainda obrigado a pagar 120 mil dólares em retribuição à cidade de Chicago.

Contudo, a 16 de março, o ator conseguiu uma oportunidade, uma vez que o tribunal concordou em deixá-lo em liberdade enquanto este aguarda pelo recurso da sentença.

