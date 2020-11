Ainda existe um grande estigma em torno de falar sobre incidentes de abuso sexual. As histórias das mulheres ainda são frequentemente questionadas e, no outro extremo do espectro, a agressão sexual contra homens é algo que algumas pessoas consideram um mito. Muitos se perguntam: como é que homens fortes como Matthew McConaughey ou Terry Crews podem ser vítimas de qualquer tipo de ataque?

A verdade é que se trata de muito mais do que força física. Muitas vezes, é mais uma questão de poder. No seio da família, um parente mais velho pode ter influência e controlo significativos sobre os membros mais jovens. Em Hollywood, existem muitas pessoas poderosas que abusam das suas posições, e qualquer pessoa pode ser uma potencial vítima, independentemente do sexo.

No entanto, um punhado de homens corajosos veio a público nos últimos anos para partilharem as suas experiências.

