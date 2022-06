Cecília Henriques esteve hoje, 29 de junho, à conversa com Júlia Pinheiro no seu programa na SIC. Mãe da pequena Celeste, a atriz revelou como tem vivido a maternidade e explicou os motivos que a levaram a ficar em casa com a filha nos primeiros meses de vida.

"Não sei como é que as pessoas fazem... Ela tem dois meses e eu vou trabalhar? Eu estava desfeita de amor e depois o que perguntava era: ‘e se for trabalhar e ela não sabe que sou mãe dela?’. São coisas que passam pela cabeça das mães, não estou a fazer qualquer juízo, mas para mim não dava", relata.

"Queria aproveitá-la e esta coisa [de ser mãe] é um compromisso", sublinha, garantindo que se preparou financeiramente para ficar em casa.

"Trabalho doméstico é trabalho. Aqueles dias em que estou com ela o dia todo em casa, ou fora, estou muito mais cansada do que se estivesse 12 horas a trabalhar", defende.

Cecília confessou que não pretende ter outro filho, dado que gostava de dedicar-se mais à sua carreira.

Veja a entrevista.