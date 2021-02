O funeral sai do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "passando pela antiga residência [da atriz], igreja de Nossa Senhora de Fátima, em direção ao cemitério do Alto de S. João, onde está previsto chegar às 15:30",e onde se realiza a cerimónia de cremação, segundo a mesma fonte.

Intérprete de dramaturgos como Tennessee Williams, Shakespeare, Edward Albee, Valle-Inclán, Romeu Correia, Tchékhov, Lorca e Eduardo De Filippo, Cecília Guimarães protagonizou uma carreira de mais de 70 anos, que passou pelo teatro, cinema e pela televisão.

Do trabalho constante no cinema, destacam-se filmes como "Francisca" e "O Princípio da Incerteza", de Manoel de Oliveira, e, na televisão, desempenhos que iam do drama, como na adaptação de "Harpa de Ervas", de Truman Capote, à comédia mais recente, como "Milionários à Força", e à telenovela, como "A Única Mulher".

Nascida em Lisboa, em de 28 de maio de 1927, Cecília Guimarães fez o curso do Conservatório Nacional e estreou-se com "A qualquer hora o diabo vem", de Pedro Bom, no Teatro da Rua da Fé (1951).

Passou pela Companhia Alves da Cunha e pelo Teatro do Gerifalto, dirigido pelos poetas e dramaturgo António Manuel Couto Viana.

No Teatro Experimental do Porto, dirigida por António Pedro, interpretou, na década de 1950, "O Crime da Aldeia Velha", de Bernardo Santareno. Em 2016 o Teatro Experimental homenageou-a numa sessão no salão nobre do Teatro Nacional São João.

Leia Também: Morreu a artista Maria Andrea Gaspar, irmã de Mimi Gaspar