Cecília Borges vai ser Ema, a protagonista das novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar', da TVI/ Prime Video. As gravações já começaram na praia de Carcavelos, em Cascais, e o Fama ao Minuto esteve presente no primeiro dia.

Em declarações aos jornalistas, a atriz, de 24 anos, falou um pouco do seu percurso e do que sentiu ao saber que tinha sido escolhida para dar vida à protagonista.

Este é o teu primeiro trabalho?

É o meu primeiro trabalho em televisão, mas já fiz teatro. Estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema.

Como é que surgiu a tua participação nos 'Morangos'?

Fiz um casting no ano passado para as outras temporadas e não entrei. Fiquei muito triste. Este ano voltei a fazer novo casting e achei que não tinha corrido assim tão bem, mas ainda nessa semana acabei por receber uma chamada onde me disseram que tinha entrado. Para mim era um dia normal, estava a limpar o quarto! (risos)

E como é que foi? No ano passado não te aceitaram e agora és a protagonista...

Ainda não estou bem a acreditar. Acho que só vou acreditar quando começar a gravar, na quarta-feira [17 de abril]. Ainda estou muito no sonho, não consegui acreditar mesmo, é uma excelente oportunidade e eu não estava nada à espera.

És de Lisboa?

Não, sou de Viseu. Vim para cá há cinco anos. Estudei dança e depois vim para Lisboa para estudar teatro.

Tens alguma vantagem em relação aos teus colegas, já que tens formação em dança e nesta temporada é preciso dançar...

Eu adoro dançar e Dança Contemporânea é a minha preferida. Mas os meus colegas mexem-se muito bem, têm muita genica!

O que é que podes contar sobre a tua personagem? Quem é a Ema?

Sinto que a Ema é um bocado parecida comigo. Ela veio do Porto, eu vim de Viseu. Ela veio para Lisboa, para ir para o conservatório e entrou no Colégio da Barra com uma bolsa. A mãe dela é uma mãe solteira, a minha mãe também.

A Ema é uma miúda muito reservada, muito divertida e adora dançar. É uma pessoa muito artística.

Quem faz de tua mãe na série?

É a Maya Booth. Estou muito feliz por contracenar com ela. E vou ter uma irmã na série, mas não posso dizer ainda quem é que é.

E a Ema vai sofrer por amor?

Sim... mas o que seriam os 'Morangos Com Açúcar' sem sofrer por amor? (Risos) Posso aqui revelar que a minha primeira 'crush' foi dos 'Morangos, foi o 'Fred', [Paulo Rocha, que entrou nas segunda e terceira temporadas da série].

Qual é o maior desafio que sentes ao interpretar esta personagem?

A complexidade interior que ela tem. Acho que ela é uma pessoa que não mostra nada do que sente e por isso é uma personagem desafiante.