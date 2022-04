Mariama Barbosa acordou esta sexta-feira, dia 22 de abril, com uma surpresa que a deixou de coração cheio. A apresentadora recebeu uma mensagem especial de um dos seus ídolos, o ator brasileiro Cauã Reymond.

"Fiquei sabendo que você gosta muito do meu trabalho e eu queria mandar uma mensagem agradecendo seu carinho e desejando muita, muita luz na sua caminhada, muita, muita saúde. Sei que vocês está a passar um momento delicado, mas eu vou estar aqui torcendo e te mandando energias muito positivas. Beijo no seu coração e fica com Deus", diz a celebridade internacional no vídeo, partilhado por Mariama nas suas redes sociais.

"Acordar com este carinho é sempre um sentimento de muita gratidão", declara a apresentadora de 'Tesouras e Tesouros', que recentemente foi diagnostica com um tumor maligno no estômago.

Mariama agradece a "linda surpresa" às amigas Antônia Pinto e Gerlane, que pediram a Cauã para enviar esta mensagem. Ao ator brasileiro, a apresentadora dedica um agradecimento especial, vindo do coração.

"Ainda estou nas nuvens. Que lindo gesto, o teu coração é lindo. Que amor... Admiro muito o teu trabalho. Que Deus te livre dos #chupalimons e que te dê uma vida #feché com muito amor, carinho, saúde e PAUPAUPAU", escreve.

Por fim, Mariama não esqueceu o apoio e carinho que tem recebido e amigos e admiradores através das redes sociais. "É claro que este beijo, vou partilhar convosco, pois merecem todo o amor e carinho. Obrigada pela vossa força e amor. Pois é só o Amor que interessa e mais não digo", termina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariama Barbosa (@mariamacomk)

Leia Também: Mariama Barbosa emocionada ao ver Papa Francisco em Roma