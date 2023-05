Cátia Basílio está a viver uma das fases mais felizes da sua vida, por estar à espera do primeiro filho, mas com algumas complicações pelo meio.

Depois dos enjoos e quebras de tensão que marcaram o primeiro trimestre, a antiga concorrente do 'Big Brother' descobriu que tem diabetes gestacional e agora também anemia.

"Updates da consulta de hoje. Engordei uns quilos, no total 18, e estou com anemia. Os níveis dos diabetes estão controlados, eu também mudei algumas coisas na alimentação", contou nas últimas horas através da rede social Instagram.

Ainda que a precisar de mais cuidados do que o habitual, Cátia mostra-se feliz, confiante e com vontade de superar todas as adversidades.

"Continuo a dizer o mesmo, ele está saudável então o resto eu supero", assegurou, por fim.



O bebé de Cátia Basílio nasce da relação da jovem modelo com o futebolista Victor Luiz.

