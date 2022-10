Além de reagir aos rumores que davam conta de que seria vidente, Cátia Basílio aproveitou a sua passagem pelo programa 'Goucha' para dar a conhecer a sua história de vida.

"Sem saber que estava grávida, sofri um aborto espontâneo aos 17 anos", revelou a antiga concorrente do 'Big Brother' na sua curva da vida - gravada quando ainda estava no reality show e exibida em exclusivo esta quinta-feira.

"Tinha discutido imenso na madrugada anterior com o meu ex-padrasto e depois de manhã, quando fui à casa de banho, deparei-me com uma bola gigante e foi aí que vi o feto", contou a jovem, atualmente com 23 anos, que revelou nesta mesma entrevista ter sofrido violência psicológica por parte do padrasto devido ao facto de este ser vicíado em álcool.

"Ainda hoje dói bastante, porque, às vezes, penso que se tivesse tido era o meu melhor amigo neste momento", completou, sem conseguir conter as lágrimas.

