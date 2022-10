Cátia Basílio viu a sua curva da vida ser exibida esta quinta-feira, 20 de outubro, no programa 'Goucha'. Dias após abandonar o 'Big Brother', a jovem, de 23 anos, conversou com Manuel Luís Goucha sobre a sua marcante história.

Aos 11 anos, a ex-participante do 'Big Brother' foi confrontada com a morte inesperada do pai. À dor da perda aliaram-se as dificuldades económicas, que tornaram ainda mais difícil a vida de Cátia, dos três irmãos e da mãe que ficou sozinha com quatro filhos menores.

Cátia lembrou, ao recordar a infância, o dom do pai, que era vidente. Ocasião que serviu ainda para a ex-concorrente do 'BB' responder aos rumores que davam conta de que tinha herdado este dom.

"É totalmente mentira, eu não tenho do dom que o meu pai tinha", assegurou, garantindo que são falsas as notícias que saíram a esse respeito.

