Cathy, que fazia parte da dupla Tayti ao lado de Tanya, casou-se aos 47 anos. O enlace com o produtor José Félix aconteceu na praia, tal como revelou a própria através de uma partilha na rede social Instagram.

"É com uma enorme felicidade que partilho um dos melhores momentos da minha vida. Aconteceu e foi simplesmente maravilhoso. Não tenho palavras para descrever o quanto me sinto feliz", começou por realçar na legenda de uma fotografia que, a analisar pelo cenário, parece ter sido captada numa praia do México.

"Obrigada, meu Deus por teres colocado no meu caminho este ser humano tão carinhoso e atencioso. José Félix, amo-te e espero continuar esta caminhada cheia de amor e felicidade sempre ao teu lado com os nossos filhos", acrescentou.

Eis abaixo a partilha completa:

